''Sıfır Atık Forumu 2026'' tarımda yeni ortaklıklara kapı araladı

Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Sıfır Atık Forumu 2026"da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birçok ülkeyle işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşmalar imzalandı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası ölçekte son derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizerek, COP31 Antalya'ya giden yolda gerçekleştirilen "Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali"nin, dünyanın dört bir yanından bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirdiğini söyledi.

Yumaklı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının bugün dünya tarafından sahipleniliyor olması, ülkemizin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolünün en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği, kuraklık, doğal kaynakların azalması ve artan nüfus gibi küresel meydan okumalar karşısında gıda ve su güvenliğinin tüm ülkelerin stratejik öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Yumaklı, "Artık tarım, yalnızca üretim meselesi değil milli güvenlikten ekonomik kalkınmaya, sosyal refahtan çevresel sürdürülebilirliğe kadar birçok alanı doğrudan etkileyen küresel bir konu haline gelmiş durumda. Bu nedenle ülkeler, vatandaşlarının güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak için tarıma her zamankinden daha fazla önem veriyor çünkü yeterli, kaliteli ve sürdürülebilir gıdaya erişim, tüm insanların en temel haklarından biridir. Biz de Türkiye olarak bu anlayışla üretimi artırırken doğal kaynaklarımızı koruyan, israfı azaltan ve gelecek nesilleri gözeten politikalar geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, forumun verimli geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi alanımız açısından değerlendirdiğimizde, gıda kayıplarının ve israfının azaltılması, su verimliliğinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması konularında ülkemizin tecrübelerini uluslararası paydaşlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda diğer ülkelerin uygulamalarını yerinde değerlendirme ve ortak çalışma alanlarını geliştirme imkanı elde ettik. Forum kapsamında çok verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik, yeni işbirliklerinin temellerini attık ve mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Tarım diplomasisini sadece ürün ticareti olarak değil bilgi paylaşımı, teknoloji transferi, sürdürülebilirlik ve ortak kalkınma perspektifiyle ele alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye, sahip olduğu birikim ve tecrübeyle gıda güvenliği, su yönetimi, sürdürülebilir tarım ve sıfır atık politikaları alanlarında uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel ölçekte çözümün bir parçası olmaya devam edecektir."

- İKİLİ GÖRÜŞME YAPILAN ÜLKELER

Bakan Yumaklı, forum kapsamında Libya Tarım ve Hayvancılık Bakanı Abdullatif Husay, Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanı Ludmila Catlabuga, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov, Gambiya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Bakanı Demba Sabally, Maldivler Balıkçılık, Tarım ve Okyanus Kaynakları Bakanı Ahmed Shiyam, Peru Kalkınma ve Sosyal Katılım Bakanı Lily Norka Vasquez Davila, Filistin Tarım Bakanı Prof. Dr. Rezq Abdelrahman Salem Salimia ve Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Cvetan Tripunovski ile görüşmeler gerçekleştirdi.

- İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye ile Gürcistan arasında ormancılık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.



Anlaşma, iki ülke arasında sürdürülebilir orman yönetimi, ağaçlandırma, biyolojik çeşitliliğin korunması, çölleşme, erozyon ve orman yangınlarıyla mücadele, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri ve orman kaynaklarının izlenmesi gibi geniş bir yelpazede bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını öngörüyor.

Mutabakat zaptı kapsamında eğitim programları, ortak araştırma ve projeler, uzman değişimi ile bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Ayrıca işbirliği faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı koordinasyonunda Ormancılık Ortak Komitesi kurulacak.

Bu işbirliği, iki ülkenin orman ekosistemlerinin korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi konularındaki ortak çabalarını güçlendirirken bölgesel çevresel sürdürülebilirliğe ve doğal kaynakların etkin yönetimine de katkı sağlayacak.

Mutabakat zaptı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı David Songulashvili ile Bakan Yumaklı tarafından imzalandı.

Gürcistan ile sulama ve drenaj alanında da anlaşma imzalandı.

Sulama ve drenaj yönetimi ile amelioratif altyapı alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı teşvik edilerek su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin artırılması amaçlanıyor.

Mutabakat zaptı kapsamında sulama altyapısının rehabilitasyonu, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, akıllı sulama teknolojileri, su kullanıcı örgütlerinin geliştirilmesi, su verimliliği, iklim değişikliğine uyum, enerji verimli sulama uygulamaları ve arazi toplulaştırma çalışmaları gibi geniş bir yelpazede işbirliği yapılacak. Ayrıca uzman değişimi, eğitim programları, çalıştaylar ve teknik bilgi paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tarımsal su yönetimi alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle taraflar, sulama ve drenaj yönetiminde iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak projelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye ile Özbekistan arasında da "Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri Arasında İşbirliğine Dair Yol Haritası" da Bakan Yumaklı ile Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov arasında imzalandı.

