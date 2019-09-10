Tarımda yerli ve milli teknoloji seferberliği
Tarımda ‘yerli ve milli üretim’ stratejisi ile hayata geçen projeler verimliliği artırıyor. Çiftçiler yerli üretim elektrikli traktör, yapay zekaya sahip ilaçlama robotları ve hibrit sağım makineleri ile daha verimli ve kolay üretim yapabiliyor.
Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlamak amacıyla son dönemde bir çok yerli ve milli teknolojik projeye imza atıldı. Bu kapmsada çiftçinin refah seviyesini yükseltmek hedefiyle elektrikli traktörden e-çiftçi portalına, insansız hava araçlarıyla (İHA) tarım arazilerinin görüntülenmesinden ilaçlanmasına kadar onlarca proje hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında Türkiye’nin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gücünde, 4 teker tahrikli, manevra ve dümenleme kabiliyeti bu sınıftaki traktörlere göre iyileştirilmiş ‘milli elektrikli traktör prototipi’ yapıldı. Şarj süresi 45 dakika olan traktörün üzerindeki tüm özel yazılımlar Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Çevre dostu elektrikli traktörle, sınıfındaki diğer traktörlere göre yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor. Traktörün yol testleri yürütülerek seri üretim için çalışmalar sürüyor.
YAPAY ZEKA DEVREDE
Akıllı tarıma yönelik Ar-Ge çalışmaları kapsamında ASELSAN ile çeşitli projeler yürütülüyor. ASELSAN’ın insansız sistemler, haberleşme, trafik ve otomasyon sistemlerindeki birikimlerinin tarımsal uygulamalara katkı yapmasına yönelik adımlar atıldı. Bu çerçevede, daha etkin toprak işleme ve daha az yakıt tüketimi için yerli ve milli ‘Otomatik Dümenleme Sistemi’ geliştirildi. Tarım araçlarında toplanan verilerin aktarılmasında kullanılmak üzere ‘Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi’ yürütüldü. Buğdaya büyük zarar veren süneyle mücadele için yapay zeka uygulamalarından yararlanılmaya başlandı. Tahmin ve Uyarı Sistemi ile hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en uygun ilaçlama zamanını saptamak ve üreticileri uyarmak kolaylaştı.
İHA iLE İLAÇLAMA
Toprak ve kuraklık kontrolü, gübre ihtiyacı, hasat zamanlama tahmini, rekolte ve verim hesabı yapılmasına yönelik ‘İHA ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları’ da ASELSAN ile iş birliği yapılarak geliştirildi. Otonom ilaçlama robotuyla değişken oranlı ilaç uygulama projesi başlatıldı.
Bu kapsamda, hastalık bulaşmış alanların ve hastalık şiddetinin tespiti, İHA’ya takılacak multispektral kameralarla belirlenerek tarla yüzeyi için bir ilaçlama programı oluşturulacak. İlaçlama robotu, koordinatları öğretilmiş alanlarda GPS ve navigasyon sistemleriyle sürücüsüz olarak ilaçlama yapacak.
Hibrit sağım ile çiftçinin geliri arttı
Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinde de yerli ve milli teknolojilerin kullanımı artıyor. Bu kapsamda, küçükbaş hayvan sağımında çiğ süt kalitesini artırmak, sağım işini kolaylaştırmak ve üreticinin gelirini artırmak için gezen hibrit sağımcı makinesi prototipi üretildi.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yerli ve milli ‘Elektronik Küpe Sistemi’ devreye sokuldu. Bu sayede artık anlık hayvan sayımının yanı sıra lokasyon bilgisi, kızgınlık takibi gibi bilgiler elde edilebiliyor. Sistem aynı zamanda salgın hastalıklarla etkin mücadeleyi de sağlayacak ve yüzde 100 kayıtlılık esasını getirecek. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından e-Çiftçi portalı geliştirildi. Portal sayesinde çiftçiler destekleme başvurularını kolaylıkla yapabiliyor.
Çiftçiler birçok konuda bilgiye de buradan ulaşabiliyor. Bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlarla portala ulaşılabilmesi çiftçiye zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Laboratuvar teknolojileri alanında yürütülen çalışmalarla da toprakta azot miktarının ölçülmesine ve gübre önerisine yönelik lazerle tespit sistemi geliştirildi.
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