Tarımda yerli ve milli teknoloji seferberliği

Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlamak amacıyla son dönemde bir çok yerli ve milli teknolojik projeye imza atıldı. Bu kapmsada çiftçinin refah seviyesini yükseltmek hedefiyle elektrikli traktörden e-çiftçi portalına, insansız hava araçlarıyla (İHA) tarım arazilerinin görüntülenmesinden ilaçlanmasına kadar onlarca proje hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında Türkiye’nin ilk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 beygir gücünde, 4 teker tahrikli, manevra ve dümenleme kabiliyeti bu sınıftaki traktörlere göre iyileştirilmiş ‘milli elektrikli traktör prototipi’ yapıldı. Şarj süresi 45 dakika olan traktörün üzerindeki tüm özel yazılımlar Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Çevre dostu elektrikli traktörle, sınıfındaki diğer traktörlere göre yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor. Traktörün yol testleri yürütülerek seri üretim için çalışmalar sürüyor.

YAPAY ZEKA DEVREDE

Akıllı tarıma yönelik Ar-Ge çalışmaları kapsamında ASELSAN ile çeşitli projeler yürütülüyor. ASELSAN’ın insansız sistemler, haberleşme, trafik ve otomasyon sistemlerindeki birikimlerinin tarımsal uygulamalara katkı yapmasına yönelik adımlar atıldı. Bu çerçevede, daha etkin toprak işleme ve daha az yakıt tüketimi için yerli ve milli ‘Otomatik Dümenleme Sistemi’ geliştirildi. Tarım araçlarında toplanan verilerin aktarılmasında kullanılmak üzere ‘Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi’ yürütüldü. Buğdaya büyük zarar veren süneyle mücadele için yapay zeka uygulamalarından yararlanılmaya başlandı. Tahmin ve Uyarı Sistemi ile hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en uygun ilaçlama zamanını saptamak ve üreticileri uyarmak kolaylaştı.