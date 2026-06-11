Sürdürülebilir tarımın geleceği, gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve tarımda teknolojik dönüşüm gibi sektörün öncelikli başlıklarının ele alındığı TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 2026'nın ikinci oturumunda tarım sektörünün paydaşları bir araya geldi.

Oturumda soruları cevaplayan Tera Yatırım Teknoloji Holding YK Bşk. Vk. ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, "Tarımdaki değişimi bizzat görüyorum. Çocukluğumdan beri bu işin içerisinden geliyorum. Bugün ben burada daha çok tarıma dokunan, tarıma değinen şirketlerimizin faaliyetlerinden bahsedeceğim. Üretimin devamlılığı açısından, verilme açısından çok önemli. Siz burada üretim yaparken rekabet çok önemli. Rekabetçi olmanız için de minimum maliyetlerle üretim yapmanız lazım. Hasatta bu işin çok önemli bir maliyeti. Dolayısıyla biz tarımda verimliliğe katkı yapmak düşüncesindeyiz. Bununla beraber finansa erişim son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"TARIMDA VERİMLİLİĞE KATKI YAPMAK DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Taşkın konuşmasına, Dolayısıyla biz tarımda verimliliğe katkı yapmak düşüncesindeyiz. Yani sadece doğru tohuma ekmek, doğru şartlarda büyütmek yeterli değil. O hasattaki kaybı da gidermek lazım. Kesinlikle. Çünkü ciddi bir hasatta da kayıp da olabiliyor. Bununla beraber finansal erişim son derece önemli. Tamam insanlar çiftçi, üretici ama bugün bir biçer döver almaya kalktığınız zaman 150 binde, 250 bin Euro civarında bir fiyatlardan bahsediyoruz. Bugün bir Türk çiftçisinin bu rakamlara ulaşması kolay değil." sözlerini ekledi.

Tera Yatırım Teknoloji Holding YK Bşk. Vk. ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın

"TÜRKİYE'NİN SÜT ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Türk çiftçisine sağladıkları kolaylıkları sırlayan Taşkın, "Çiftçimizin finansa erişmesini kolaylaştırmak amacıyla Terebank bünyesinde bir leasing ürünü çıkarttık, çalıştık ve şu anda Türk çiftçisine bu hizmetimizi sunuyoruz. İster bir biçerdöver alsın, ister traktör alsın, ister tarım aletleri alsın. Dolayısıyla Türk çiftçimizi leasing ürünlerimizle destekliyoruz. Şimdi biz tarıma bütüncül olarak yaklaşıyoruz. Sadece Sampo ve Terebank'tan bahsetmek eksik kalır. Çünkü burada bizim bir de hayvancılık yatırımlarımız var. Viva Tera ismini verdiğimiz, Lüleburgaz'da kurmuş olduğumuz bir çiftçimiz var. Toplamda 2400 büyükbaş hayvanımız var. Türkiye'nin süt üretimine katkı sağlıyoruz. Çok yakın zamanda bu 2400 baş hayvan sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven de burada yaptığı açıklamada, "Dünyanın tarıma "merhaba" dediği topraklardayız. Bununla gurur duymanın yanında, tarımı çok daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Bizim ülkemiz tarımı ilerletmek için muazzam bir potansiyele sahip. Tarımın geleceğini konuşmak için bir aradayız. Ancak şunu hatırlayarak başlamamız gerektiğini düşünüyoruz . Ayaklarımızı bastığımız bu topraklarda 12.000 yıl önce tarımın ilk adımı atıldı. Yani burada tohum toprakla buluştu, yine bu coğrafyada insan hayvanı evcilleştirdi. Yani dünyanın tarıma "merhaba" dediği topraklardayız. Bunun haklı gururu içindeyiz. Ancak hepimiz farkında olmamız gereken aynı şekilde de bir sorumluluk hissediyoruz bununla ilgili. Bu sorumluluk yine bu topraklarda, bu coğrafyada tarımı ileriye götürmemiz gerekiyor." dedi.

TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven

Seven, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

Tarımı ileriye götürmemiz gerektiğini düşündüğümüzde acı bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Tarımı ileriye götürecek gençlerimiz ne yazık ki bugün köylerden, tarımdan, üretimden uzaklaşıyor. Onları kaybediyoruz. İşte TÜM'e tam bu farkındalığı gördüğü an kurulma ihtiyacını hissettim. Bizler şunu fark ettik, gençleri, tarımı ve teknolojiyi aynı çatı altında tutmadığımız sürece Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama şansımız olmadığını düşünüyoruz.

Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Seven, "Yine bir on sene geriye gidelim. Her yerde teknolojiyi duyuyorduk ama kapalı kapılar ardında hep diyorduk ki 'biz bunu yapamayız'. Nasıl yapacağız? Yine Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde savunma teknolojilerinde büyük bir atılım yaptık. Sonra arkasından TEKNOFEST'ler ve tüm dünyanın imrendiği bir kümelenme oluşturduk. Ama esasında bir teknoloji, bir silah, bir uçak, bir savunma sanayinin ötesinde başka bir şey yapıldı. Durun dedik, bizim gençlerimiz yapabiliyor. Artık o kapalı kapıların ardındaki tartışmalarda gençlerimizin yapabildiğine şahit olduk. Gençlerimiz orada yapabiliyorsa tarımda niye yapamasınlar? Aynen öyle. Savunma sanayinde yaptığımız şey teknoloji devrimi değildi. Adeta bir özgüven devrimiydi. Artık biz de TÜME olarak şunu söyledik. Havada, savunma sanayinde yapılabilenleri bugün toprakta niye yapmayalım? İşte TÜME'nin, kümelenmemizin ve paydaşlarımızın bütün amacı bu." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: GEÇEN YIL KARŞILAŞTIĞIMIZ RİSK ÇÖZÜM BULACAĞIMIZ BİR RİSK DEĞİL

Sürdürülebilir tarımın önemine değinen TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik, "Sürdürülebilir tarım çok basit bir ifadeyle günümüzde ve gelecekte ihtiyacımız olan gıda, giyim gibi birçok şeye en doğru şekilde, en verimli şekilde, en uygun koşullarda ve doğal kaynakları yok etmeden, mahvetmeden ulaşmamızdır. Tarım bunun içerisinde çok ciddi bir bölüm. Ve bunun da sürdürülebilir olması lazım, devam ediyor olması lazım. Ama tarım maalesef hepimizin de çok net ifade ettiği gibi her türlü riske açık. Ekonomik, sosyal, doğal afiyetler ve bunun dışındaki birçok riske açık ve bu riskleri biz kendi içerisinde şöyle değerlendirmemiz lazım. Bunların hangilerini yönetebiliriz, hangilerini yönetemeyiz? Çünkü öyle riskler var ki artık buna gücümüz yetmiyor. Geçen yıl karşılaştığımız risk, çok böyle mücadele edebileceğimiz, çözüm bulacağımız bir risk değil." şeklinde konuştu.

TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik

"SİGORTA EN ÖNEMLİ ARGÜMANLARDAN BİR TANESİ"

Çelik sözlerini şu şekilde devam etti:

Yönetim noktasında artık biz kriz yönetiminden çıkıp risk yönetim noktasına geçmemiz gerekiyor. Sigorta da burada en önemli argümanlardan bir tanesi. Çünkü ne kadar teknolojik olarak, ne kadar yenilik olarak, ne kadar alternatif olarak üretim yapsanız da belli bir noktadan sonra az önce belirtildiği gibi çok güzel mekanizasyon örnekleriyle, teknoloji örnekleriyle üretim yapabiliyoruz. İneklerimiz nerede sağım yapılabileceğini, nerede yem yiyebileceğini biliyor ve yönlendirebiliyoruz. Ama o inek bir hastalıktan ya da yem zehirlenmesinden öldüğü anda çözümünüz orada belki de sigorta olabiliyor.

Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat

"BİZİM KREDİLERİMİZİN YÜZDE 90'I SÜBVANSİYONLU KREDİLER"

Zirvede konuşan Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat da " Tarımın sosyal bir boyutu var. Türkiye'de her yedi çalışandan birisi tarımda istihdam ediliyor. İstihdam düzeyimizin yüzde 14-15'i tarımda. Buradaki sürdürülebilirliği sağlamak lazım. Ziraat Bankası olarak çiftçimizi desteklemek anlamında her zamankinden daha fazla önem gösteriyoruz. Bizim kredilerimizin yüzde 90'ı sübvansiyonlu krediler." ifadelerini kullandı.

Kemalettin Bayat oturumun sonunda, "Karbon ayak izini göz önünde bulundurduğumuzda, gıda israfı bir ülke olsaydı ABD ve Çin'den sonra dünyada 3. ülke olurdu." dedi.

NOTLAR

İkinci oturumun tamamlanmasının ardından TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, TÜME Yönetim Kurulu Üyesi Cem Seven , TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik ve Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat'a hediye takdim etti.