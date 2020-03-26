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Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri yarın yapılacak

Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.

26 Mart 2020 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:06
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Başkan Erdoğan, Bakanlarla görüştü

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