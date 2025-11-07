İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 522 milyon 360 bin 685 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

7 Kasım 2025 Cuma 17:22
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"Türkiye Yüzyılı"nda üretimin gücü olan çiftçilerin emeğine destek verip, bereketi birlikte büyüttüklerine işaret eden Yumaklı, "1 milyar 522 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, süt için 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 85 milyon 422 bin 116 lira ve hayvan gen kaynakları için 776 bin 700 lira destekleme ödemesi yapılacak.

