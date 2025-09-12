İSTANBUL 28°C / 21°C
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılıyor

274 milyon 805 bin 991 lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerimizle çiftçilerimizin yanındayız' dedi.

12 Eylül 2025 Cuma 18:20
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerle çiftçinin yanında olduklarını belirten Yumaklı, "274 milyon 805 bin 991 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bireysel sulama sistemleri için 203 milyon 726 bin 292 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 60 milyon 480 bin 474 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 5 milyon 195 bin 322 lira, sertifikalı fidan kullanımı için 3 milyon 474 bin 158 lira, yem bitkileri için 1 milyon 442 bin 564 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 281 bin 130 lira, mazot ve gübre için 206 bin 51 lira destek verilecek.

