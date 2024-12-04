Tarlada şaşırtan keşif! Çil çil altın bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde, bir çiftçi mısır tarlasını kazarken tarihi bir keşfe imza attı. Topraktan çıkarılan 700'den fazla altın sikke, Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Tarlasında 700'ün üzerinde altın sikke bulan çiftçi, bu olağanüstü buluşla adeta tarihe damga vurdu. Sikkelerin Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, hem tarih meraklılarını hem de koleksiyoncuları heyecanlandırdı.

Çiftçi, keşfi sırasında yaşadığı şaşkınlığı videoya kaydederek, "Bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey" dedi. Hazinenin tam konumu ve keşfi yapan kişinin kimliği güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor.

ALTIN SİKKELER: İÇ SAVAŞ DÖNEMİNİN GİZLİ HAZİNESİ

Bulunan altın sikkeler arasında 1863 yılına ait nadir $20 Liberty sikkesinin de bulunduğu belirtiliyor. Sikke uzmanları, savaş zamanlarında zenginlerin değerli eşyalarını toprak altına gizlediğini düşünüyor. Kentucky'nin tarafsız kalan bir eyalet olması, bu keşfi daha da anlamlı kılıyor. Hazinenin koleksiyon değeri yüksek ve ekonomik olarak büyük bir potansiyele sahip.

700'DEN FAZLA İÇ SAVAŞ DÖNEMİ PARASI BULUNDU!

Amerika'nın Kentucky eyaletinde mısır tarlasında çalışan bir çiftçi, tarihi bir keşfe imza attı. 700'ün üzerinde altın sikke bulan çiftçi, bu olağanüstü buluşla adeta tarihe damga vurdu. Sikkelerin Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, hem tarih meraklılarını hem de sikke koleksiyoncularını heyecanlandırdı.

KENTUCKY TARLASINDA TARİHE YOLCULUK

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde, bir çiftçi mısır tarlasını kazarken büyük bir tarihi keşfe imza attı. 700'ün üzerinde altın sikke bulduğunu fark eden çiftçi, heyecanını kaydederek bir video paylaştı. Bu sikkelerin Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğu düşünülüyor. Şu ana kadar bulunan altınların değeri henüz kesinleşmemiş olsa da, tarihi ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğu kesin.

Çiftçinin bulduğu bu tarihi hazine, güvenlik gerekçeleri nedeniyle tam olarak açıklanmadı. Keşfin tam yeri gizli tutulurken, sikkelerin orijinal halleriyle korunmuş olması, bu keşfin değerini daha da artırıyor. Sikke koleksiyoncuları ve tarih meraklıları için büyük bir fırsat sunan bu keşif, Amerika'nın İç Savaş tarihine dair önemli ipuçları veriyor.