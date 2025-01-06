TARSİM'den 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı

Yumaklı, AA muhabirine, TARSİM'in, çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olunması amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediğine işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl TARSİM kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlendi, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Böylece üreticilere 2024'te 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi. Bu kapsamda 2006'dan günümüze kadar 27 milyon poliçe için 34,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunuldu. Üreticilerimizin emeklerini korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- EN FAZLA SİGORTA BUĞDAY, ARPA VE AYÇİÇEĞİNDE YAPILDI

Yumaklı, geçen yıl en fazla TARSİM sigortasının sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını bildirerek, "En fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır oldu." ifadesini kullandı.

Geçen yıl en fazla tazminat ödenen afetlerin başında 3,7 milyar lirayla dolu, 1,8 milyar lirayla hayvan ölümleri ve 1,7 milyar lirayla don hasarının geldiğini aktaran Yumaklı, bunları 303 milyon lirayla kuraklık, 286 milyon lirayla fırtına ve 260 milyon lirayla sel-su baskınının takip ettiğini söyledi.

Yumaklı, sigorta kapsamının, üreticileri dikkate alarak sürekli genişletildiğine işaret ederek, bu yıl TARSİM'de yer alan sigortaların kapsamlarında yenilikler yaptıklarını kaydetti.

