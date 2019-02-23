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Kadroya alınan taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücret artışı geldi

Kadroya alınan taşeron işçilere kıdem tazminatı ve ücret artışı geldi. İşçilerin maaşı asgari ücret seviyesine çıktı. Tediyeleri de yükseldi

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Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.
 
Sabah gazetesinin haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.
 
TEDİYELER DE ARTTI
 
Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.
 
KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ
 
Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Meclis'te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

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