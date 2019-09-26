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Taşıt kredi faizleri düştü! Otomobil kredi paketi ile 100.000 TL kaça geliyor? İşte cevabı

Otomobil kredilerinde güncel otomobil kredileri yüzde 1,21 ile yüzde 1,49 arasında değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasında bu rakam yerli üretim yapan otomotiv markaları için yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 aralığına düşürülüyor. Peki 100 bin TL otomobil kredisi alan kişi yeni paketle ne kadar kazanacak? İşte cevabı...

  • TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
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Otomobil kredilerinde kamu bankalarının açıkladığı paket olmaksızın 100 bin TL kredi alındığında 1,21 faiz isteyen bankada 36 ayda tahsis ücreti ile birlikte en az 130.010,76 TL toplam ödeme yapmak gerekiyor. Bu toplam 1,49 faiz uygulayan bankada 137.524 TL’ye kadar çıkıyordu. İşte bu tabloya devlet bankalarından müdahale geldi. Son açıklamayla 100.000 TL otomobil kredisi için geri ödeme tutarı yaklaşık 111.750 TL’ye çekildi. Bu paketle en az 17. 000 TL tüketicinin cebinde kaldı.
 
AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR
 
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasında çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş durumda. İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu…
 
 

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