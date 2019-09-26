Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Taşıt kredisi faizlerinde indirim kampanyası!Taşıt kredisi hesaplama sayfası
Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtı tüm taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Taşıt kredisi hesaplama sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi. Taşıt kredisi faiz oranları ve kredi hesaplama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Taşıt sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Taşıt kredisi hesaplama sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.Taşıt kredisi faiz kampanyası detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Kampanya 1 Ekim 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI HANGİLERİ?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.
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