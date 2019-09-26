Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Taşıt kredisi faizlerinde indirim kampanyası!Taşıt kredisi hesaplama sayfası

Taşıt sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Taşıt kredisi hesaplama sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.Taşıt kredisi faiz kampanyası detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Kampanya 1 Ekim 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI HANGİLERİ?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.