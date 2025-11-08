Taşkınlara karşı yerli ve milli kalkan! Devlet Su İşleri geliştirdi

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük, yerli teknolojiyle Türkiye'nin su kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi ve taşkın risklerinin önceden saptanmasını sağlayacak yenilikçi bir projeye imza attı. Bu kapsamda 6 kişiden oluşan uzman ekip, 8 aylık çalışmanın sonucunda "Sensör Havzası Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje, su kaynaklarının etkin takibi ve taşkın risklerinin önceden tespit edilmesi amacıyla tamamen kurum personelince geliştirilen yerli ve milli bir sensör sistemi olarak öne çıkıyor.

Projeyle DSİ bünyesinde yer alan gözlem istasyonu ağından elde edilen veriler işlenerek su seviyesi değişimleri anlık olarak izlenecek.

Proaktif müdahale imkanını artırarak vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanmasına katkı sunacak proje, yine DSİ personeli tarafından geliştirilen, Gözlem İstasyonları Bilgi Sistemi (GÖZBİS) uygulamasıyla entegre çalışacak.

- DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAK

Gerçek zamanlı veri akışı sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayacak projenin pilot uygulama aşaması tamamlanarak Ankara Çayı üzerinde başarıyla test edildi.

Yerli donanım ve yazılım geliştirilmesi sayesinde kritik ölçüm cihazlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak olan projeyle, taşkın riski yüksek bölgelerde konumlandırılan sensörler sayesinde, su seviyesi kritik eşiği aştığında erken uyarı sistemi oluşturarak olası taşkınların önlenmesine katkı sağlanacak.

Projenin yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar devam ederken, sistemin yapay zeka destekli tahmin modelleri, büyük veri analitiği ve afet erken uyarı sistemleri ile entegrasyonu hedefleniyor.

Kart tasarımından, yazılım arayüzüne kadar tamamen DSİ mühendislerince geliştirilen proje, 30 Ekim'de düzenlenen "Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim Ödülleri" kapsamında "Kamudan Kamuya Hizmet Kategorisi"nde birincilik ödülüne layık görülmüştü.