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Ekonomi

Tataristan'a Türkiye damgası

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 2,5 milyar dolarla Türkiye'nin Tataristan'da 'en büyük yatırımcı' konumunda olduğunu açıkladı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Tataristan'a Türkiye damgası
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Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024"te, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yatırımları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene 15'incisi düzenlenen forumun, Rusya ile İslam dünyasını bir araya getirdiğini, forumda her geçen gün etkinlik ve katılımcı sayısının arttığını belirten Bilgiç, "Bu sene de Kazan'da çok sayıda İslam dünyasından katılımcı mevcut. Pek çok üst düzey katılımcı var. Bu sene farklı alanlarda, farklı etkinlikler, spor aktiviteleri düzenleniyor. Ülkemizden de katılımcılar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız da burada. Biz de çok sayıda farklı şirketle burada Türkiye'yi temsil ediyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, forumun Kazan'da düzenlenmesinin bir anlamı olduğunu dile getirerek, Tataristan'ın Müslüman yoğun bir cumhuriyet olduğuna işaret etti.

Ülkenin, Rusya'nın ekonomik açıdan en gelişmiş cumhuriyetlerinden biri olduğunu ifade eden Bilgiç, Tataristan'da, petrol, otomotiv ve uçak endüstrilerinin olduğunu söyledi.

Bilgiç, Tataristan'ın, Rusya'nın dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu belirterek, "Kazan'a çok sayıda yatırımcı çekilmeye çalışılıyor. Tataristan üzerinden Rusya, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin burada çok sayıda yatırımı var. Türkiye aslında Tataristan'da en büyük yatırımcı, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir yatırımımız var. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının üçte biri Tataristan'da, Kazan bölgesinde." diye konuştu.

Müslüman nüfusun Rusya'da yoğun olduğunu, helal ürünlere talebin her geçen gün arttığını dile getiren Bilgiç, bu alanda Türkiye'de de çok sayıda firmanın bulunduğunu anımsattı. Bilgiç, "Türk firmaları açısından bu helal pazara, helal ürün üreten firmaların yer aldığı fuarlara katılmak çok önemli. Çok sayıda firmamız burada, onlar da Kazan ve Tataristan üzerinden Rusya ile iş yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz." dedi.

  • Tanju Bilgiç
  • Tataristan
  • yatırımcı

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