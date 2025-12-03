Tatil hayali kabusa döndü! Sahte rezervasyon dolandırıcılığı artıyor

Bodrum'da son dönemde artan sahte rezervasyon vakaları, otel işletmelerini harekete geçirdi. Erken rezervasyon adı altında tatil hayali kuran vatandaşların dolandırılması üzerine hem uyarı afişleri hazırlandı, hem de güvenlik önlemleri artırıldı..

Geçtiğimiz yaz sezonunda 35 ailenin, tatil için geldikleri otelde rezervasyonlarının olmadığını görünce büyük şok yaşadığı, otelin de mağdur aileleri geri çevirmemek için konaklatmak zorunda kaldığı belirtildi. Olay sonrası otel yönetimi, emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulunurken, sezona gelen tüm misafirleri tek tek bilgilendirerek sahte rezervasyonlara karşı uyardı.

"35 AİLE DOLANDIRILDI, HEPSİ HÜZÜNLÜ BİR TATİL YAŞADI"

Sahte rezervasyonların ulaştığı boyuta dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaz sezonu boyunca tam 35 aile, sahte rezervasyon tuzaklarına düşerek kandırıldı. Bu durumu hem savcılığa hem de emniyete ilettik. Gelen her misafiri tek tek uyardık. Şimdi yüzde 50'ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Ancak aynı ilgi dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda. Misafirlerimizden rica ediyoruz. Rezervasyon yaptıkları sitelerin tescilli ve onaylı olmasına özen göstersinler. Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan dolandırıcılara itibar etmesinler. Şüpheli bir durumda mutlaka otelimizle veya tur şirketiyle irtibata geçip ödeme yapmadan önce teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıl 35 aile mağdur oldu. Biz yardımcı olmaya çalıştık ama tatilleri hüzünlü geçti. Lütfen bilindik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sitelerden rezervasyon yaptırsınlar, bu çok daha güvenilir olur"