İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4541
  • EURO
    49,4433
  • ALTIN
    5743.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tatil hayali kabusa döndü! Sahte rezervasyon dolandırıcılığı artıyor
Ekonomi

Tatil hayali kabusa döndü! Sahte rezervasyon dolandırıcılığı artıyor

Tatil planı yapan vatandaşlar, sahte rezervasyon tuzağına düşmemeleri için dikkatli olmaya çağrıldı. Oteller, erken rezervasyon dolandırıcılığına karşı önlemlerini sıkılaştırdı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Tatil hayali kabusa döndü! Sahte rezervasyon dolandırıcılığı artıyor
ABONE OL

Bodrum'da son dönemde artan sahte rezervasyon vakaları, otel işletmelerini harekete geçirdi. Erken rezervasyon adı altında tatil hayali kuran vatandaşların dolandırılması üzerine hem uyarı afişleri hazırlandı, hem de güvenlik önlemleri artırıldı..

Geçtiğimiz yaz sezonunda 35 ailenin, tatil için geldikleri otelde rezervasyonlarının olmadığını görünce büyük şok yaşadığı, otelin de mağdur aileleri geri çevirmemek için konaklatmak zorunda kaldığı belirtildi. Olay sonrası otel yönetimi, emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulunurken, sezona gelen tüm misafirleri tek tek bilgilendirerek sahte rezervasyonlara karşı uyardı.

"35 AİLE DOLANDIRILDI, HEPSİ HÜZÜNLÜ BİR TATİL YAŞADI"

Sahte rezervasyonların ulaştığı boyuta dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaz sezonu boyunca tam 35 aile, sahte rezervasyon tuzaklarına düşerek kandırıldı. Bu durumu hem savcılığa hem de emniyete ilettik. Gelen her misafiri tek tek uyardık. Şimdi yüzde 50'ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Ancak aynı ilgi dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda. Misafirlerimizden rica ediyoruz. Rezervasyon yaptıkları sitelerin tescilli ve onaylı olmasına özen göstersinler. Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan dolandırıcılara itibar etmesinler. Şüpheli bir durumda mutlaka otelimizle veya tur şirketiyle irtibata geçip ödeme yapmadan önce teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıl 35 aile mağdur oldu. Biz yardımcı olmaya çalıştık ama tatilleri hüzünlü geçti. Lütfen bilindik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sitelerden rezervasyon yaptırsınlar, bu çok daha güvenilir olur"
  • tatil planı
  • sahte rezervasyon
  • oteller

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.