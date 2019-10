Tatil yapan yabancı Antalya’ya yerleşti

Antalya’da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018’in aynı dönemine göre yüzde 19’luk artışla 6 bin 257’ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yıl sonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Antalya’da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018’in aynı dönemine göre yüzde 19’luk artışla 6 bin 257’ye ulaştı. Bu yıl genelinde ise söz konusu rakamın 10 bin adede ulaşması bekleniyor.

ORTA DOĞU İLGİSİ

Antalya’ya dünyanın her yerinden ilgi olduğunu ve bu ilginin son dönemlerde zirve yapmasıyla konut yatırımına dönüştüğünü belirten sektör temsilcileri, şehrin hemen hemen her bölgesinin ilgi gördüğünü, daha çok tanıtımla çok yüksek satış rakamlarına ulaşılabileceğini anlattı. Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, artışta, Antalya’nın bilinirliğinin yükselmesi, vatandaşlık hakkında sınırın 250 bin dolara çekilmesi, Antalya’da faaliyet gösteren gayrimenkul firmalarının yurt dışı tanıtımına ağırlık vermesi ve acentaların konut almak isteyenleri artık bu kente de yönlendirmesi gibi etkenlerin ön plana çıktığını anlattı. Antalya’dan en çok konutu Körfez ve Orta Doğu ülke vatandaşlarının aldığını kaydeden Özgün, “Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başı çekse de kentten konut alanlar arasında Ruslar, Almanlar, İngilizler, Azerbaycan vatandaşları ve Afganistanlıların ağırlığı her geçen gün artıyor. Ancak dünyanın tüm önemli ülkelerinden Antalya’dan konut alımı için talep geliyor” dedi.

REKORA KOŞUYOR

Özgün, Antalya’da yabancıların konuta ödediği rakamın Türkiye ortalaması olan 135 bin dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: “Kentten konut alımında kullanım amacı yatırımdan önce geliyor. Alanlar genelde kullanmayı tercih ediyor. Antalya’dan konut alanların uyruklarına dikkat ettiğimizde yukarıda belirttiğim gibi kozmopolit bir yapı öne çıkıyor. Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yatırımcı şehrin genelinden konut alabilirken, Ruslar Beldibi ve Kemer’i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan’ı, Avrupalılar sahil bölgelerini tercih ediyor. Yani kente ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilginin yılın geri kalan kısmında da süreceğini, yıl sonunda 10 bin adet satışla rekor kırılacaktır.”