14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tatil yoğunluğuna raylı önlem: 24 bin kişilik kapasite artışı
Ekonomi

Tatil yoğunluğuna raylı önlem: 24 bin kişilik kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '16 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız' dedi.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 11:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine yanıt vermek için Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirtti.

25 BİNE YAKIN KAPASİTE ARTIŞI

Ara tatildeki seyahat yoğunluğuna karşı teyakkuzda olacaklarını ifade eden Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz. 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız.

8 EK YHT SEFERİ

Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Ankara-İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.

"DEMİRYOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.

  • demiryolu tatil yoğunluğu
  • ana hat trenleri
  • ek vagon ilavesi

