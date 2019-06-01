Tatile çıkamayan İstanbullu’ya müjde
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlettiği plajlarda sezonu açıyor. 4 Haziran’da başlayacak sezon boyunca İstanbullular Caddebostan, Güneş ve Menekşe plajlarından faydalanabilecek. Sezon boyunca İstanbullular’a hizmet verecek olan plajlar, haftanın yedi günü sabah 08.00 ila akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Can güvenliği ve sağlık konularında yüksek seviyede tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, tüm plajların her hafta düzenli olarak deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği ve gerekli ilaçlamalarının da yapıldığı bildirildi. Açıklamada, plajlarda hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütüldüğü ve güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alındığı belirtilerek, İstanbul genelinde 515 kilo metrelik kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıldığı vurgulandı.
GÜVENLİK HAD SAFHADA
İBB, tarafından İstanbulluların huzur içinde bir yaz geçirmesi için plajlarda güvenlik tedbirleri de alınıyor. Cankurtaran ekipleri İstanbul´daki toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca görevde olacak. Plajlarda şezlong ve şemsiye kirası ise 10 lira olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.