Tatile çıkamayan İstanbullu’ya müjde

Can güvenliği ve sağlık konularında yüksek seviyede tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, tüm plajların her hafta düzenli olarak deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği ve gerekli ilaçlamalarının da yapıldığı bildirildi. Açıklamada, plajlarda hijyen ve sağlık açısından gün boyunca görevli personellerce temizlik işleri yürütüldüğü ve güvenlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerekli tedbirler alındığı belirtilerek, İstanbul genelinde 515 kilo metrelik kıyı şeridi boyunca kıyı ve plaj temizliği yapıldığı vurgulandı.

GÜVENLİK HAD SAFHADA

İBB, tarafından İstanbulluların huzur içinde bir yaz geçirmesi için plajlarda güvenlik tedbirleri de alınıyor. Cankurtaran ekipleri İstanbul´daki toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca görevde olacak. Plajlarda şezlong ve şemsiye kirası ise 10 lira olacak.