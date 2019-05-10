Tatiller ötelendi

Erken rezervasyon avantajından faydalanmak isteyen ve paket tur satın alan İstanbullular arasından tur tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran’a denk gelen çoğu tüketici oy vermek için tatillerini erteledi. Alınan bilgiye göre göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimin 23 Haziran’da yenilenmesi kararının ardından bu tarihe denk gelen tur sözleşmeleri bulunan tüketiciler seyahat acentelerine başvurdu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK’nin İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenileneceğine dair açıklamasının ardından seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde erken rezervasyon ile paket tur satın alan vatandaşların yüzde 90’a yakınından değişiklik ve iptal talebi geldiğini öğrendiklerini söyledi. Seyahatlerini tamamen iptal edenlerin sayısının düşük olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Genelde 23 Haziran’a denk gelen tarihlerde tatil alanlardan tarih değişikliği talebi alıyoruz. Bu konuda şu anda bize ulaşmış bir şikayet söz konusu değil. Paket tur alıp ve sorun yaşayanların TÜRSA’a başvurmaları yeterlidir” diye konuştu. Erken rezervasyon ile tatil paketi satın alanlara seyahat iptal sigortası yaptırmalarını önerdiklerini anımsatan Bağlıkaya, bu sigorta yapıldığı durumda tatilin başlamasından 3 gün öncesinde müşterilerin seyahati iptal edip paralarını tamamen iade alabildiğini ifade etti.

FESİH İÇİN 15 GÜN VAR

Yürürlükteki Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği gereği paket tur sözleşmesine imza atan tüketiciler, turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödediği bedeli aynen geri alabiliyor. Söz konusu tüketicilerin fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerekiyor. Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Bu durumlarda da sözleşme şartları geçerli oluyor. Bu doğrultuda erken rezervasyon ile 23 Haziran’da başlayan paket tur satın alan tüketicilerin sözleşmelerini feshetmesi için 15 günü bulunuyor. Ancak tur başlangıcı 23 Haziran’dan önce ise bu süre daha da kısalıyor.