TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "TAYFUN FÜZEMİZİN OLDUĞUNU UNUTMAYIN"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP ile Kürtlerin arasının açılmaya çalışıldığını vurguladı.

Kürtlere hiçbir zaman şaşı bakmadıklarının altını çizen Kılıç, "Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; alın yazımız birdir, aynıdır." dedi.

PKK'nın sonunun geldiğini belirten Kılıç, terör örgütünün Kürtlerin temsilcisi olmadığına işaret etti.

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Yunanistan'ı eleştirerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan adalara hukuka aykırı şekilde füze yığacakmış. 561 kilometre menzilli TAYFUN füzemizin olduğunu unutmayın. Geçtiğimiz yıl bu füze test edildi. Korkunun ecele faydası olmaz. Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi, gerilim ve çeteleşme girdabına sokmaktır. Bir gece ansızın gelebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

- "TÜRKİYE, HER ZAMAN BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yaralarının sarılması için çalışıldığını dile getirdi.

Bu yıl sonunda 421 binin üzerinde konutun depremzedelere teslim edileceğini bildiren Gül, depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Gül, bölgede yaşananların Türkiye'yi ilgilendirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de, bölgemizde barışın tesisi için çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bizim temel yaklaşımımız, Suriye'nin kendi iç bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamasıdır. Türkiye, her zaman barışın, birliğin, beraberliğin öncüsü olmuştur. Türkiye, kendi çıkarları ve bölgede yaşayanların menfaati için her zaman her yerde olmaya devam edecektir. Nasıl Şam, Halep özgür olduysa Kudüs'ün de Filistin'in de özgür olacağı günler yakındır."