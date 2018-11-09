Tayvan M777A2 obüsü satın alıyor

Önceki raporlar, MND’nin 2017 yılında gerçek mühimmatların kullanıldığı yıllık Han Kuang tatbikatlarını gözden geçirdikten sonra topçularını geliştirmeyi düşünmeye başladığı hakkında ipuçları veriyor.

MND başlangıçta M777A2 ve M109A6 (kundağı motorlu) obüs paketlerini satın almayı düşündü, ancak M1A2 Abrams ana muharebe tanklarını satın aldıktan sonra ordu, M109A6 alımını ertelemeye karar verdi. Bunun yerine M777A2 obüs ve M982 Excalibur güdümlü top mermisine odaklandı. M982 Excalibur güdümlü top mermisinin, Tayvan’ın savunma kapasitesini uzatabilecek 40 kilometrelik bir menzile sahip olduğu biliniyor.

M777A2’nin birim başına yaklaşık 700.000 ABD Doları maliyeti olduğu tahmin ediliyor. Hafif olması (4,2 ton) ve montaj kolaylığı nedeniyle de çok sayıda stratejik avantaj sağladığı da anlaşılıyor.

(defenceturk)