09 Nisan 2020 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 18:04

TC kimlik no ile SSK SGK hizmet dökümü sorgulama işlemleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor ve sorgulanıyor. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden 'Tazminat nasıl hesaplanır? SSK-SGK Prim sorgulama hizmet dökümü ile tazminat hesaplama' konularını araştırıyor. TC kimlik no ile SSK-SGK Prim sorgulama hizmet dökümü tazminat hesaplama sorgulama ekranı sayfamızda.

Milyonlarca sigortalının merak ettiği konulardan birisi de SSK gün sorgulamasının nasıl yapılacağı oluyor. 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayrılan sigortalıların hepsinin yararlanabileceği SSK gün sorgulama sistemine ise e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. 4A SGK hizmet dökümü yani SSK prim sorgulama ile sizde hangi tarihler arasında, ne kadar prim yatırıldığını SSK hizmet dökümü ile öğrenebilirsiniz. Tazminat hesaplama haberimizin devamında bulabilirsiniz.

E-DEVLET İLE SSK-SGK HİZMET DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

HİZMET DÖKÜMÜ NASIL SORGULANIR?

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için "4A Hizmet Bilgisi" ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kidem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

Çalışan ücretini, günlük, haftalık, aylık ya da saate göre alıyorsa şöyle bir hesaplama yapılır:

Çalışanın çalıştığı toplam süre önemli olduğu için bu süre hesaplanır,

Çalışan kaç yıldır bu iş yerindeyse, son aldığı brüt ücretle çarpılır.

Tam yıl doldurulmadıysa yani küsuratlı süre de varsa bu süre de gün olarak hesaplanmalıdır:

Brüt aylık ücret 30’a bölünerek günlük ücret hesaplaması yapılır,

Küsuratlı günler de bu brüt günlük ücretle çarpılır.

Son olarak elde edilen iki sonuç toplanır ve çalışanın kıdem tazminatı ortaya çıkar.

Eğer çalışan ücretini yaptığı iş ya da parça başına alıyorsa hesaplama şöyle yapılır:

1 yıl içerisinde alınan toplam ücret hesaplanır,

1 yıl içerisinde çalışılan gün sayısı hesaplanır,

Bulunan ilk toplam ücret gün sayısına bölünür ve günlük brüt ücret elde edilir,

Eğer çalışan 1 yıl içinde zam aldıysa hesaplama buna göre yapılır. Yani zam alınan tarihle işten çıkarılma tarihi arasındaki süre bu ücrete göre hesaplanır,

Bulunan değer ile kıdem tazminatı hesaplanır.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İş Kanunu'nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu'na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler şu şekildedir:

6 aydan az çalışanlar için 2 hafta

6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta

1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta

3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

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