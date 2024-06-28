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Ekonomi

TBMM Sanayi Komisyonu Çin'de: Mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Çin'in Shenzhen ve Dongguan kentlerinde çeşitli markaların teknoloji yatırımlarını yerinde gözlemledi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, “İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil” dedi.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 11:48 - Güncelleme:
TBMM Sanayi Komisyonu Çin'de: Mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan TBMM heyeti, Huawei başta olmak üzere global markaların yatırımlarını yerinde inceledi. Heyete, Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti. Siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon üyeleri, Shenzhen Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi ile bir araya geldi.

"AVRUPA PAZARINDA ÇOK RAHAT HABEREKET EDİYORUZ"

Sanayiden tarıma turizmden taşımacılığa kadar birçok alanda kilit bir ülke konumunda olan Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çeken Varank, "Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar onlara AB'nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz iş birliğiyle de AB'de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz. Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımız durumdayız. Türkiye'de var olacak Çinli şirketler, buraların kapısını bizimle birlikte daha rahat açabileceklerdir" dedi.

"TÜRKİYESİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle başlattığı inisiyatifler sayesinde dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yollar geliştirmek için önemli adımlar attığını ifade eden Varank, "İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil. İki ülkenin lojistik alanında yapacağı ortak çalışmalar çok önemli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YATIRIM FIRSATLARI VAR"

Varank ayrıca, "Çinli firmaların Huawei örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye yatırım yapmaya ve kazan kazan anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemize yatırım yapan yerli veya yabancı tüm firmalar devletimizin teşvik ve desteklerinden aynı miktarda yararlanabiliyorlar. Yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji ve otomotiv endüstrisi alanlarının tamamında Türkiye'de yatırım fırsatları var" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin Çin temasları, Shenzhen Enerji Grubu ziyaretiyle devam etti.

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