28 Eylül 2025 Pazar
  • TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Ekonomi

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

TBMM'de 28. dönem 4. Yasama Yılı'nda milletvekilleri ve Meclis personeli Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıyan 5G teknolojisini kullanacak.

28 Eylül 2025 Pazar 11:56
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı. TBMM'de milletvekilleri ve Meclis personelinin deneyimine sunulan 5G teknolojisiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

TBMM yerleşkesi içinde hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayan 5G deneyimi, kullanıcılara ek ücret de getirmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de test deneme sürecinin başladığını duyurmuştu.

