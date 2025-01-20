İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5821
  • EURO
    36,7178
  • ALTIN
    3093.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TCDD, 9 vinç operatörü istihdam edileceğini duyurdu
Ekonomi

TCDD, 9 vinç operatörü istihdam edileceğini duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 9 vinç operatörü istihdam edecek. İşe alınacak operatörlerin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirileceğini bildirildi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
TCDD, 9 vinç operatörü istihdam edileceğini duyurdu
ABONE OL

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeyle 9 personel alınacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak liman vinç operatörü adaylarının 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

  • TCDD iş ilanı
  • vinç operatörü
  • Haydarpaşa Liman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.