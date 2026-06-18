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Ekonomi

TCDD'den ilaçlama uyarısı! Demiryolu hatlarında çalışma başlıyor

TCDD, demiryolu hatlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu. Yetkililer, ilaçlama yapılacak güzergahlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İHA18 Haziran 2026 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
TCDD'den ilaçlama uyarısı! Demiryolu hatlarında çalışma başlıyor
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Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının 18 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya - Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde gerçekleştirileceği bildirildi.

TCDD tarafından yapılan duyuruda, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturabilecek özellikler taşıdığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, demiryolu güzergâhı ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları gerektiği vurgulanırken, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün süreyle söz konusu bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, hem insan sağlığının korunması hem de olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

TCDD, ilaçlama çalışmalarının demiryolu hatlarında görüş alanını artırmak, yangın riskini azaltmak ve demiryolu güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşlardan yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarını istedi.

Çalışmaların, 18 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlarda devam edeceği bildirildi.

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