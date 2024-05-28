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Ekonomi

TCI, AJET ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), Türksat ve AJET arasında uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolü imzalandı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
TCI, AJET ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzalandı
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AJet filosuna yönelik tasarlanan Uçak İçi Bağlantı (IFC) sisteminin oluşturulması için iyi niyet protokolü, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve havacılık sektörünün önde gelen fuarlarından AIX 2024'te (Aircraft Interiors Expo - Uçak Kabin İçi Ekipmanları Fuarı) AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve TCI Aircraft Interiors Genel Müdürü Müjdat Uludağ tarafından imzalandı.

Türk Havayolları iştiraki TCI tarafından geliştirilen IFC sistemi, Türksat genişband uyduları ve THY Teknik A.Ş'nin sertifikasyon kabiliyetleri kullanılarak AJET için özelleştirildi. Bu sistem, iş dünyasının kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, dijital beklentileri de karşılayarak AJET yolcularının uçuş deneyimini zenginleştirecek.

IFC sistemi, yüksek hızda internet bağlantısı sunarak yolcuların uçuş sırasında kesintisiz şekilde işlerini yapabilmelerini ve eğlenceye erişim sağlayabilmelerini mümkün kılacak.

Bu yenilik, AJET'in yolcularına sunduğu hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedeflerken, ilk etapta AJET filosundaki 122 uçağa uygulanacak.

Kabin içi ekipmanları alanında elinde bulundurduğu kabiliyetleri ile global arenada en üst seviyeye çıkmayı hedefleyen TCI Aircraft Interiors tarafından hayata geçirilecek proje, AJET'in gelecek 10 yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak ve rekabette avantaj sağlayacak.

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