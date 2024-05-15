TCMB'nin 2 gün vadeli TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 99 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 104 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.



İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak ilan edildi.

Bankanın 1 hafta vadeli TL depo alım ihalesinde ise gerçekleşme 60 milyar 500 milyon lira, ihaleye gelen teklif tutarı 65 milyar 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.