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Ekonomi

TCMB: 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 21:13 - Güncelleme:
TCMB: 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürecek korunacaktır.

- Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. Enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanacaktır.

- Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması, ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

- PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacaktır.

- 2025 yılında KKM'nin sonlandırılması planlanıyor.

- Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle TL varlıklara talep devam edecek.

- 2025 yılında da dalgalı dövüz kuru rejimi sürdürülecek.

- Merkez Bankası kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım ve satım işlemi yapmayacak.

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