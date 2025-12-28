TCMB, 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Politika metninde, fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışının ön koşulu olduğu belirtilerek, merkez bankalarının, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaptıkları ifade edildi.

Bu çerçevede TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarılan metinde, tüm politika araçlarının bu amaç doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği ve TCMB'nin fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarını da gözeteceği vurgulandı.

Metinde, TCMB'nin 2025 yılında açıkladığı yaklaşım çerçevesinde, enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen göstergelerin, orta vadede "enflasyon hedefi" iken, kısa vadede yıl sonu odaklı "ara hedefler" olacağı belirtilerek, TCMB'nin ayrıca tahmin patikasını da açıklamayı sürdüreceği bildirildi.

- ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5'TE KORUNDU

Bu doğrultuda, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde Hükümet ile belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilen metinde, TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlendiği aktarıldı.

Metinde, yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun söz konusu belirsizlik aralığının dışında kalmasının, hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümete "Açık Mektup" yazılmasını gerektireceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin kamuoyuna aktarıldığı Enflasyon Raporu aracılığıyla paylaşılan ara hedefler, orta vadeli enflasyon hedefine ilerlerken içsel para politikası patikasıyla daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen manşet enflasyon düzeyleri olarak tanımlanmaktadır. Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesinin ara hedeften sapması durumunda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile uyumlu olarak, söz konusu sapmanın muhasebesi takip eden yılın ilk Enflasyon Raporunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Enflasyon patikasına dair tahminlerin ise Enflasyon Raporunda veri ve model belirsizliklerini de içeren tahmin aralıkları şeklinde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edilen metinde, tahminlerin rapor dönemleri arasında güncellenebileceği ve raporlarda tahmin güncelleme nedenlerinin niteliksel olarak paylaşılacağı bildirildi.

Metinde, 2026 yılında da para politikasının, enflasyonu orta vade hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde oluşturulacağına vurgu yapılarak, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu ifade edildi.

TCMB'nin ocak ve mart aylarında politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine getirdiği aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Mart ayı ortasında finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri sınırlamak için 20 Mart 2025 tarihinde yapılan ara Para Politikası Kurulu toplantısında gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine, politika faizi ve gecelik borçlanma faiz oranlarının ise sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verilmiş ve fonlama gecelik borç verme faiz oranından yapılmıştır. Nisan ayında, TCMB, finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, politika faizini yüzde 46'ya, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'e yükseltmiş ve bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanacağını duyurmuştur. TCMB, politika faizini haziran ayında sabit tutmuş, takip eden toplantılarda ise aralık ayı itibarıyla toplam 800 baz puanlık indirimle yüzde 38'e düşürmüştür. TCMB, ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya 2025 yılında da devam etmiştir."

- GELECEK YIL 8 PPK TOPLANTISI YAPILACAK VE 4 ENFLASYON RAPORU YAYIMLANACAK

Metinde, para politikası kararlarının enflasyon gelişmeleri ve beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi, kredi gelişmeleri, finansal koşullar ile likiditeyi ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler analiz edilerek ve kararların gecikmeli etkileri de dikkate alınarak oluşturulmaya devam edileceği kaydedildi.

Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin, enflasyonu kısa vadede Enflasyon Raporlarında paylaşılan ara hedeflere, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde oluşturulacağı kaydedilen metinde, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde, parasal aktarım mekanizmasının, ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği bildirildi.

Metinde, likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Her PPK toplantısı öncesindeki 3 iş günlük süreyi kapsayan dönem 'sessiz dönem' olarak adlandırılmakta ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Söz konusu süreçte PPK toplantısına hazırlık amacıyla, karar alma sürecine girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2026 yılında 8 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ve kısa gerekçesi, Türkçe ve İngilizce olarak, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır."

Metinde, para politikasının temel iletişim araçlarının, PPK duyuruları ve Enflasyon Raporu olduğu vurgulanarak, "Enflasyon Raporu yılda 4 defa yayımlanacaktır. Para politikası uygulamalarının kamuoyuyla iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Enflasyon Raporunun bilgilendirme toplantılarıyla tanıtılmasına devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'nin iletişim politikasını, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çok kanallı olarak sürdüreceği aktarılan metinde, TCMB'nin faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve konjonktürel gelişmeler hakkında başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumların sürdürüleceği kaydedildi.

Metinde, başkan ve başkan yardımcıları tarafından diğer platformlarda yapılan sunum ve konuşmaların da iletişim politikasının önemli bir bileşeni olmaya devam edeceği bildirildi.

- FİNANSAL İSTİKRAR RAPORUNUN YILDA 2 DEFA YAYIMLANMASINA DEVAM EDİLECEK

TCMB'nin bir diğer önemli iletişim aracı olan Finansal İstikrar Raporunun yılda 2 defa yayımlanmasına devam edileceği aktarılan metinde, TÜİK tarafından fiyat istatistiklerinin açıklanması ile PPK toplantılarına dair duyurular arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının sürdürüleceği kaydedildi.

Para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurları olduğu ifade edilen metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Basın, yatırımcılar, akademik çevreler ve genel kamuoyuyla iletişim sürdürülecektir. Bu kapsamda yatırımcı kurumlar, analistler ve ekonomistler ile yapılan teknik içerikli toplantılar devam edecektir. Reel ve finansal sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar gibi TCMB politikalarının tüm paydaşları ile etkileşim sağlamak üzere politika çerçevesi ve makroekonomik görünüm hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. TCMB, uluslararası kuruluşlar ve platformlar ile diğer merkez bankaları gibi yurt dışı paydaşlarıyla etkin iletişimini sürdürecektir."

Metinde, TCMB tarafından yayımlanan çalışma tebliğleri, ekonomi notları, Merkezin Güncesi platformundaki blog yazıları, Herkes İçin Ekonomi mikrositesinde yayımlanan içerikler ve TCMB'nin faaliyetleri ile para politikası uygulamaları hakkında çeşitli platformlarda yapılan sunumlar, seminer ve diğer etkinlikler ile kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

TCMB'nin sosyal medya hesaplarının da bir iletişim kanalı olarak kullanılmaya devam edileceği kaydedilen metinde, söz konusu hesaplar aracılığıyla TCMB'nin aldığı politika kararları ve gerekçeleri, uygulamaları, yayınları ve kurumsal haberlerinin duyurulmasının sürdürüleceği aktarıldı.

Metinde, para politikasının etkinliğinin artması için ilgili tüm paydaşlarla güçlü eşgüdüm içinde çalışılmaya devam edileceği belirtilerek, "TCMB, enflasyonun para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlarına yönelik yapısal ve erken uyarı niteliğindeki analizlerini ve bulgularını da kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmayı sürdürecektir." denildi.

2024 yılında oluşturularak kamuoyu ile paylaşılan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025-2027 Araştırma Gündemi"nin sürdürülebilir fiyat istikrarı doğrultusunda politika kararlarının bilimsel temeli güçlü analizler ışığında şekillendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceği bildirilen metinde, araştırma gündemi ile uyumlu olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yapılmaya, çalıştaylar ve akademik konferanslar düzenlenmeye devam edileceği vurgulandı.