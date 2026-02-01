İSTANBUL 8°C / 6°C
Ekonomi

TCMB, 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun iznini iptal etti

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izni kaldırıldı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 10:57 - Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Kararlara göre Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sona erdirildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararlarda bu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izinlerinin, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği bildirildi.

İzin iptallerinin, ilgili şirketlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

  • TCMB
  • elektronik para
  • ödeme kuruluşu
  • faaliyet izni

