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Ekonomi

2021 enflasyon tahmini değişmedi

TCMB Başkanı Naci Ağbal, 'Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.' dedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:17
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Ağbal'ın açıklamarıdnan bazı satırbaşları: 

"Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.

2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır."

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