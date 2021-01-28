2021 enflasyon tahmini değişmedi

Ağbal'ın açıklamarıdnan bazı satırbaşları:
"Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.
2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız.
Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır."