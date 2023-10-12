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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü
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TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

YATIRIMCI TOPLANTILARI

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan
  • ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

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