  • TCMB Başkanı Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, 'Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor' dedi.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi kapsamında düzenlenen "Özel Oturum"da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor

Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz

Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz."

  • fiyat istikrarı
  • TCMB Başkanı Karahan
  • dezenflasyon süreci

