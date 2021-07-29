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Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğini düşünüyoruz

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor.'

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:56
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor."

    Kavcıoğlu: "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir."

    Kavcıoğlu: "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz."

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