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Ekonomi

TCMB, kardeş ülke ile anlaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
TCMB, kardeş ülke ile anlaştı
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TCMB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imzalandığı bildirildi.

Swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı ifade edilen açıklamada, geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşmanın tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali işbirliğini teşvik etme amacını taşıdığı belirtilerek, tarafların, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini öngördüğü bildirildi.

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