Ekonomi

TCMB, reeskont faiz oranını yüzde 4,25'e düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesi 3 ayı geçmeyen senetlerde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e çekti.

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:35
TCMB, reeskont faiz oranını yüzde 4,25'e düşürdü
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e indirdi.

TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 44,25 düzeyindeydi.

