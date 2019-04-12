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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

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Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 4 milyar 175 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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