TCMB rezervleri 165,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolar oldu.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:48
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalışla 171 milyar 52 milyon dolardan 165 milyar 483 milyon dolara geriledi.

