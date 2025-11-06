İSTANBUL 20°C / 15°C
Ekonomi

TCMB rezervleri 183 milyar 598 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalarak 183 milyar 598 milyon dolar oldu.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 14:51
TCMB rezervleri 183 milyar 598 milyon dolar oldu
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalışla 80 milyar 382 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalışla 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

