Ekonomi

TCMB rezervleri 190 milyar 804 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara yükseldi.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:18
TCMB rezervleri 190 milyar 804 milyon dolara çıktı
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon artarak 78 milyar 651 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Aralık'ta 76 milyar 763 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 478 milyon dolar artışla 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11. 202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
07.11.2025103.06181.985185.047
14.11.2025107.38980.043187.432
28.11.2025107.62975.613183.242
05.12.2025109.67576.763186.438
12.12.2025112.15378.651190.804

