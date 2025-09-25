İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4764
  • EURO
    48,7811
  • ALTIN
    5002.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

TCMB rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervleri 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
TCMB rezervlerinde artış
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 394 milyon dolar yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

  • TCMB rezerv
  • 178 milyar
  • 853 milyon dolara

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.