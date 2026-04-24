  TCMB ''Sektörel Enflasyon Beklentileri''ni yayımladı
Ekonomi

TCMB ''Sektörel Enflasyon Beklentileri''ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, nisanda piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için yükseldi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 10:46
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNERİLEN VİDEO

Otomobilin altında kalan çocuk metrelerce sürüklendi! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

