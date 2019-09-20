TCMB: Zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı
Merkez Bankasından, 'Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.' açıklaması yapıldı.
- İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yabancı Para Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TCMB, Yabancı Para Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. TMCB’den yapılan açıklamada, “Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. “ ifadeleri kullanıldı.
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