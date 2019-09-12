TCMB'den 1 milyar liralık repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 19 Eylül vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.