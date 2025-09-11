TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir kararla politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5 seviyesine çekildiğini belirtti.

Bu kararın makroekonomik istikrarı sağlama ve dengeli bir büyüme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Faiz indirimi kararının, yatırım ve üretim ortamını destekleyerek iş dünyasının canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak hem reel sektörün yatırım iştahını artıracak hem de istihdamın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu indirimlerin etkilerinin kalıcı ve olumlu olması için enflasyonla mücadele politikalarından taviz verilmemesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "TÜGİAD olarak, para politikası kararlarının yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının ve makroekonomik dengelerin sağlamlaştırılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"250 BAZ PUANLIK İNDİRİMİ ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugünkü toplantısında 250 baz puanlık bir indirim daha yaparak gösterge faizini yüzde 40,5 seviyesine düşürmüş oldu. Piyasada genel olarak faiz indirimi sürecinin devam etmesi bekleniyordu ve reel sektör olarak bizler de özellikle sanayi üretiminin toparlanması adına, bunun bir gereklilik olduğunu ifade ediyorduk." açıklamasını yaptı.

Halihazırda son bir yıldır dezenflasyon sürecinin devam ettiğini anımsatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Dünya merkez bankalarının 2024'e göre 2025 yılında faiz indirimlerine yönelik daha teşvik edici bir ortak tutum içinde olmaları, TCMB tarafında da değerlendirilen bir süreç. Bunun yanı sıra hafta başında açıklanan Orta Vadeli Program'daki yıl sonu için yüzde 30'un altına gelecek enflasyon hedeflerini dikkate aldığımızda, bugünkü 250 baz puanlık indirimi önemli bir adım olarak görmek gerekiyor. Dezenflasyon süreci sonuç verdikçe, yıl sonunda yüzde 36'lık bir faiz oranına ulaşmayı reel sektör olarak bekliyoruz. Dolayısıyla ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faizlerin tedricen düşürülmesini, bunun da ekonomik aktiviteye, yatırım ve üretime olumlu yansımasını ümit ediyoruz."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye, ABD ve Avrupa'yı geride bıraktı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı