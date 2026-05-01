  TCMB'den döviz hamlesi: TL'ye dönüşüm desteğine ek süre
Ekonomi

TCMB'den döviz hamlesi: TL'ye dönüşüm desteğine ek süre

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı döviz gelirlerini Türk lirasına çevirmesini teşvik eden destek uygulamasının süresini 31 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 01:46 - Güncelleme:
TCMB'den döviz hamlesi: TL'ye dönüşüm desteğine ek süre
TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresini 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu düzenleme, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasının devamını öngörüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
