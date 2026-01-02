İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0314
  • EURO
    50,5516
  • ALTIN
    6062.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TCMB'den temerrüt faizi kararı... Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

TCMB'den temerrüt faizi kararı... Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43,00'e düşürdü.

AA2 Ocak 2026 Cuma 09:40 - Güncelleme:
TCMB'den temerrüt faizi kararı... Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43,00'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1475 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.