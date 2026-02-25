TCMB'den üç şirket hakkında karar: Faaliyet izni ve yetki alanı genişliği

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.