25 Şubat 2026 Çarşamba
Ekonomi

TCMB'den üç şirket hakkında karar: Faaliyet izni ve yetki alanı genişliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hangipara ve Logo'ya faaliyet izni verdi, Paratika'nın ise mevcut yetki alanını genişletti. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 00:53
TCMB'den üç şirket hakkında karar: Faaliyet izni ve yetki alanı genişliği
TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verilirken, Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de faaliyet izni genişletildi.

