18 Eylül 2025 Perşembe
Ekonomi

TCMB'den yeni adım: Kredi ve banka kartı komisyonları ayrıştırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranlarında değişikliğe gitti. Banka kartı işlemlerinde üye iş yerlerine uygulanan komisyon yüzde 3,56'dan yüzde 1,04'e indirildi. Yeni düzenleme 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

18 Eylül 2025 Perşembe 01:23
TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

POS KOMİSYONLARI AYRIŞTIRILDI

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

BANKA KARTI ORANI YÜZDE 1,04'E ÇEKİLDİ

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

