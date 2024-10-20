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Ekonomi

TDT üyesi ülkelerden Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin kurulması girişimine destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Kazakistan'ın Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin kurulmasına yönelik girişimini desteklediği bildirildi.

AA20 Ekim 2024 Pazar 14:55 - Güncelleme:
TDT üyesi ülkelerden Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin kurulması girişimine destek
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Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen TDT Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanların 13. Toplantısına katıldı.

Toplantıda, TDT üyesi ülkelerin bakanları, Kazakistan'ın Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin yanı sıra Yeşil Ekonomi Konseyinin kurulmasına yönelik girişimlerini destekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, en son Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi"nde üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 trilyon dolara ulaştığını ve bu bağlamda Türk Merkez Bankaları Konseyinin oluşturulmasını önermişti.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapılacak bir sonraki toplantıda ise "Turan" Serbest Ekonomik Bölgesi'nin açılışının yapılması planlanıyor.

  • Türk Devletleri Teşkilatı
  • Türk Devletleri Merkez Bankaları
  • konsey

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